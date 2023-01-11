Поранених російських солдат відправляють на фронт без реабілітації, - росЗМІ
В Росії деяких поранених солдатів відправляють назад на війну одразу після лікування, без проходження реабілітації.
Про це заявила член російської Ради з прав людини, передає РБК-Україна, посилаючись на російське ЗМІ РИА Новости.
"Ми дізналися про ситуацію, в якій бійці, які отримали високотехнологічну медичну допомогу з рекомендаціями щодо реабілітації та лікування, замість реабілітації були одразу відправлені на фронт", - заявила вона.
За словами Демичової, такі дії зводять нанівець лікування, через що деякі окупанти можуть стати інвалідами. Вона додала, що РПЛ отримала повідомлення про подібні випадки в Донецькому травматологічному центрі та одній з клінік у Москві.
Нагадаємо, що під час окупації Херсону деякі російські військові звертались до місцевих лікарів з проханням виписати їм фейкові діагнози, щоб втікати з фронту.
Також повідомлялось, що на тимчасово захоплених територіях не вистачає медиків для лікування поранених російських окупантів.
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