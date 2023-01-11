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Поранених російських солдат відправляють на фронт без реабілітації, - росЗМІ

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Росія, Середа 11 січня 2023 03:43
Поранених російських солдат відправляють на фронт без реабілітації, - росЗМІ Фото: поранених російських військових відправляють воювати після реабілітації
Автор: Антон Малиновський

В Росії деяких поранених солдатів відправляють назад на війну одразу після лікування, без проходження реабілітації.

Про це заявила член російської Ради з прав людини, передає РБК-Україна, посилаючись на російське ЗМІ РИА Новости.

"Ми дізналися про ситуацію, в якій бійці, які отримали високотехнологічну медичну допомогу з рекомендаціями щодо реабілітації та лікування, замість реабілітації були одразу відправлені на фронт", - заявила вона.

За словами Демичової, такі дії зводять нанівець лікування, через що деякі окупанти можуть стати інвалідами. Вона додала, що РПЛ отримала повідомлення про подібні випадки в Донецькому травматологічному центрі та одній з клінік у Москві.

Нагадаємо, що під час окупації Херсону деякі російські військові звертались до місцевих лікарів з проханням виписати їм фейкові діагнози, щоб втікати з фронту.

Також повідомлялось, що на тимчасово захоплених територіях не вистачає медиків для лікування поранених російських окупантів.

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