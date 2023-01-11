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Раненых российских солдат отправляют на фронт без реабилитации, - росСМИ

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Россия, Среда 11 января 2023 03:43
Раненых российских солдат отправляют на фронт без реабилитации, - росСМИ Фото: раненых российских военных отправляют воевать после реабилитации
Автор: Антон Малиновский

В России некоторых раненых солдат отправляют обратно на войну сразу после лечения без прохождения реабилитации.

Об этом заявила член российского Совета по правам человека, передает РБК-Украина, ссылаясь на российское СМИ РИА Новости.

"Мы узнали о ситуации, в которой бойцы, получившие высокотехнологичную медицинскую помощь с рекомендациями по реабилитации и лечению, вместо реабилитации были сразу отправлены на фронт", - заявила она.

По словам Демичевой, такие действия сводят на нет лечение, из-за чего некоторые оккупанты могут стать инвалидами. Она добавила, что РПЧ получила сообщение о подобных случаях в Донецком травматологическом центре и одной из клиник в Москве.

Напомним, что во время оккупации Херсона некоторые российские военные обращались к местным врачам с просьбой выписать им фейковые диагнозы, чтобы убегать с фронта.

Также сообщалось, что на временно захваченных территорияхне хватает медиков для лечения раненых российских оккупантов.

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