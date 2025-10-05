ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Поранені та руйнування: ворог вдарив по житловому будинку у Слов’янську

Слов'янськ, Неділя 05 жовтня 2025 10:04
UA EN RU
Поранені та руйнування: ворог вдарив по житловому будинку у Слов’янську Фото: у Слов’янську внаслідок обстрілу РФ поранено цивільних (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Слов’янську внаслідок обстрілу російськими військами багатоквартирного будинку поранено шість цивільних, серед яких неповнолітній. Пошкоджено будинки, автівки та фасади магазинів і кафе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури.

Вчора, 4 жовтня, о 22:40 армія РФ обстріляла Словʼянськ, скинувши авіабомби ФАБ-250 з УМПК.

Засоби ураження поцілили по багатоквартирному будинку. У своїх оселях поранено

  • двох жінок 60 і 70 років,
  • трьох 31, 41 й 57-річних чоловіків,
  • неповнолітнього хлопця.

У них діагностовано мінно-вибухові травми, садна, різані рани, забої, перелом. Наразі всім потерпілим вже надано медичну допомогу.

У населеному пункті пошкоджено щонайменше:

  • 26 будинків,
  • понад 20 автівок,
  • фасади магазинів та кафе.

В прокуратурі зауважили, що остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються.

Масована атака на Україну

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Найбільше постраждали Львівська область та місто Львів. Для ударів по місту та області ворог використав майже всі наявні види озброєння.

Окрім західних областей, під обстріл потрапило Запоріжжя. Масована атака спричинила відключення електроенергії у десятків тисяч людей, частина Черкащини також залишилася без світла через пошкоджені лінії електропередач.

Вночі удари завдали й по об’єктах критичної інфраструктури Івано-Франківщини.

Детальніше про всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Окупанти
Новини
"Тяжка ніч": на Черкащині збили 13 дронів, частина області без світла, - ОВА
"Тяжка ніч": на Черкащині збили 13 дронів, частина області без світла, - ОВА
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим