Поранені та руйнування: ворог вдарив по житловому будинку у Слов’янську

У Слов’янську внаслідок обстрілу російськими військами багатоквартирного будинку поранено шість цивільних, серед яких неповнолітній. Пошкоджено будинки, автівки та фасади магазинів і кафе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури.

В прокуратурі зауважили, що остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються.

У них діагностовано мінно-вибухові травми, садна, різані рани, забої, перелом. Наразі всім потерпілим вже надано медичну допомогу.

Засоби ураження поцілили по багатоквартирному будинку. У своїх оселях поранено

Масована атака на Україну

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Найбільше постраждали Львівська область та місто Львів. Для ударів по місту та області ворог використав майже всі наявні види озброєння.

Окрім західних областей, під обстріл потрапило Запоріжжя. Масована атака спричинила відключення електроенергії у десятків тисяч людей, частина Черкащини також залишилася без світла через пошкоджені лінії електропередач.

Вночі удари завдали й по об’єктах критичної інфраструктури Івано-Франківщини.

