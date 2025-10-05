Раненые и разрушения: враг ударил по жилому дому в Славянске
В Славянске в результате обстрела российскими войсками многоквартирного дома ранены шесть гражданских, среди которых несовершеннолетний. Повреждены дома, автомобили и фасады магазинов и кафе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой областной прокуратуры.
Вчера, 4 октября, в 22:40 армия РФ обстреляла Славянск, сбросив авиабомбы ФАБ-250 с УМПК.
Средства поражения попали по многоквартирному дому. В своих домах ранены
- двух женщин 60 и 70 лет,
- трое мужчин 31, 41 и 57 лет,
- несовершеннолетний парень.
У них диагностированы минно-взрывные травмы, ссадины, резаные раны, ушибы, перелом. Сейчас всем пострадавшим уже оказана медицинская помощь.
В населенном пункте повреждены по меньшей мере:
- 26 домов,
- более 20 автомобилей,
- фасады магазинов и кафе.
В прокуратуре отметили, что окончательные последствия вражеской атаки устанавливаются.
Массированная атака на Украину
В ночь на 5 октября Россия осуществила массированную атаку по Украине. Больше всего пострадали Львовская область и город Львов. Для ударов по городу и области враг использовал почти все имеющиеся виды вооружения.
Кроме западных областей, под обстрел попало Запорожье. Массированная атака вызвала отключение электроэнергии у десятков тысяч людей, часть Черкасской области также осталась без света из-за поврежденных линий электропередач.
Ночью удары нанесли и по объектам критической инфраструктуры Ивано-Франковской области.
Подробнее обо всех последствиях комбинированной атаки РФ по Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.