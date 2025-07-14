Поранені діти та пожежі: з'явились фото наслідків ударів по Дніпропетровській області

Внаслідок атаки дронів на Дніпропетровську області в ніч на 14 липня є влучання у двох районах. Спалахнули пожежі та постраждали троє людей, серед них - дві 13-річні дівчинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та ДСНС України.
Повідомляється, що вночі російський агресор спрямував на область безпілотники. Сили ППО збили 10 ворожих дронів, проте були й влучання у двох районах.
У Дніпровському районі області російські безпілотники влучили по житловій забудові. Постраждали троє людей дві 13-річні дівчинки та 51-річний чоловік. Усі вони госпіталізовані.
За інформацією Лисака, діти перебувають у стані середньої тяжкості, чоловік - у важкому.
Внаслідок атаки виникли масштабні загоряння. Горіли три приватні будинки, два гаражі, чотири господарські споруди та лісова ділянка. Вогонь охопив площу близько 1000 м². Повністю знищено сім автівок, ще чотири пошкоджені.
До гасіння пожеж було залучено 41 рятувальника та 11 одиниць техніки.
За даними ДСНС, усі пожежі вдалося ліквідувати. Рятувальники також опублікували фото з місця події, на яких видно масштаби руйнувань.
Фото: Атака РФ на Дніпропетровщину (t.me/dsns_telegram)
Окрім Дніпровського району, удар зафіксовано також на Криворіжжі. Там внаслідок атаки спалахнула пожежа й пошкоджена цивільна інфраструктура.
Нікопольський район зазнав обстрілів з артилерії та FPV-дронів. Під ударом опинилися Нікополь, а також Покровська та Марганецька громади. У цих районах, за попередніми даними, обійшлося без поранених і загиблих.
Увечері 13 та вночі 14 липня Росія завдала комбінованого удару по Україні з використанням ракет і дронів.
Було запущено чотири ракети С-300/400 та 136 ударних БпЛА, з яких до 90 - це "Шахеди". Оборонці неба знищили 61 бойовий дрон, ще 47 імітаторів нейтралізовано засобами радіоелектронної боротьби.
Також росіяни вдарили по Сумах, після чого частина міста лишилась без світла.
Крім того, окупанти обстріляли місто Самар Дніпропетровської області. За інформацією джерел РБК-Україна, росіяни цілили по будівлі територіального центру комплектування.
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