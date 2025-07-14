Раненые дети и пожары: появились фото последствий ударов по Днепропетровской области

Сообщается, что ночью российский агрессор направил на область беспилотники. Силы ПВО сбили 10 вражеских дронов, однако были и попадания в двух районах.

В Днепровском районе области российские беспилотники попали по жилой застройке. Пострадали три человека две 13-летние девочки и 51-летний мужчина. Все они госпитализированы.

По информации Лысака, дети находятся в состоянии средней тяжести, мужчина - в тяжелом.

В результате атаки возникли масштабные возгорания. Горели три частных дома, два гаража, четыре хозяйственные постройки и лесной участок. Огонь охватил площадь около 1000 м². Полностью уничтожено семь автомобилей, еще четыре повреждены.

К тушению пожаров были привлечены 41 спасатель и 11 единиц техники.

По данным ГСЧС, все пожары удалось ликвидировать. Спасатели также опубликовали фото с места происшествия, на которых видны масштабы разрушений.

Фото: Атака РФ на Днепропетровщину (t.me/dsns_telegram)

Кроме Днепровского района, удар зафиксирован также на Криворожье. Там в результате атаки вспыхнул пожар и повреждена гражданская инфраструктура.

Никопольский район подвергся обстрелам из артиллерии и FPV-дронов. Под ударом оказались Никополь, а также Покровская и Марганецкая громады. В этих районах, по предварительным данным, обошлось без раненых и погибших.