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Порадили використати протигази. У Москві по ТБ повідомили про повітряну тривогу

Фото: у Москві по ТБ оголосили про повітряну тривогу 9 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 9 березня, в Москві по телебаченню транслюють повідомлення про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Осторожно, Москва".

"У глядачів у столиці мовлення перервалося роликом про удар, рекомендацією пройти у укриття та використовувати протигази", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Росії у Свердловській області по телебаченню оголосили повітряну тривогу по телебаченню та радіо. Місцева влада каже, що це "наслідок хакерських дій".

Нагадаємо, 9 березня, у місті Шебекіно Білгородської області прогриміли гучні вибухи. Городян закликали спуститися в укриття.

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Москва