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Росіянам - в укриття. В одній з областей РФ по ТБ і радіо оголосили повітряну тривогу

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Свердловська область, Четвер 09 березня 2023 14:39
Росіянам - в укриття. В одній з областей РФ по ТБ і радіо оголосили повітряну тривогу Фото: у Свердловській області РФ була оголошена повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії у Свердловській області по телебаченню оголосили повітряну тривогу по телебаченню і радіо. Місцева влада каже, що це "наслідок дій хакерів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання e1.ru.

Зокрема, сьогодні по телевізійних каналах у Свердловській області показали попередження зі словами "всі негайно в укриття!". Також подібні попередження пролунали і по місцевому радіо.

"На території регіону внаслідок злому серверів радіостанцій та телевізійних каналів була оголошена повітряна тривога в ефірі. Російське Міністерство надзвичайних ситуацій у регіоні повідомляє, що ця інформація є помилковою, не відповідає дійсності", - цитує видання місцеве МНС.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок оголошення тривоги в Росії. Зокрема, внаслідок вмілої роботи хакерів був оголошений сигнал у Бєлгороді, Старому Осколі, Уфі, Новоуральську та Підмосков'ї.

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