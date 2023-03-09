Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Бел.ру .

Як пише видання, в місті пролунали гучні вибухи після чого в небі здійнявся дим. Зокрема, місцеві жителі отримали СМС-розсилку з проханням спуститись в укриття.

Фото: в Бєлгородській області "бавовна", містян закликають спуститись в укриття (t.me/club_shebekino)

За словами губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова, постраждалих внаслідок вибухів немає.

"Снаряд, що не розірвався, пробив стіну в приватному житловому будинку. Також посічено паркан і вибито скло. Оперативні служби вже на місці, приступають до розмінування. Подворовий обхід триває", - додав губернатор.

Фото: в Бєлгородській області "бавовна", містян закликають спуститись в укриття (t.me/vvgladkov)