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В Бєлгородській області "бавовна", містян закликають спуститись в укриття

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Четвер 09 березня 2023 15:19
В Бєлгородській області "бавовна", містян закликають спуститись в укриття Фото: в Бєлгородській області "бавовна", містян закликають спуститись в укриття (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В місті Шебекіно Бєлгородської області пролунала низка гучних вибухів. Містян закликали спуститись в укриття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Бел.ру.

Як пише видання, в місті пролунали гучні вибухи після чого в небі здійнявся дим. Зокрема, місцеві жителі отримали СМС-розсилку з проханням спуститись в укриття.

Фото: в Бєлгородській області "бавовна", містян закликають спуститись в укриття (t.me/club_shebekino)

За словами губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова, постраждалих внаслідок вибухів немає.

"Снаряд, що не розірвався, пробив стіну в приватному житловому будинку. Також посічено паркан і вибито скло. Оперативні служби вже на місці, приступають до розмінування. Подворовий обхід триває", - додав губернатор.

Фото: в Бєлгородській області "бавовна", містян закликають спуститись в укриття (t.me/vvgladkov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Новому Осколі Білгородської було чути вибухи. Пізніше керівник регіону заявив про нібито збиття 3 ракет.

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