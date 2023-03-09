ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порадили використати протигази. У Москві по ТБ повідомили про повітряну тривогу

Новость на русском →
Росія, Четвер 09 березня 2023 15:49
Порадили використати протигази. У Москві по ТБ повідомили про повітряну тривогу Фото: у Москві по ТБ оголосили про повітряну тривогу 9 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 9 березня, в Москві по телебаченню транслюють повідомлення про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Осторожно, Москва".

"У глядачів у столиці мовлення перервалося роликом про удар, рекомендацією пройти у укриття та використовувати протигази", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Росії у Свердловській області по телебаченню оголосили повітряну тривогу по телебаченню та радіо. Місцева влада каже, що це "наслідок хакерських дій".

Нагадаємо, 9 березня, у місті Шебекіно Білгородської області прогриміли гучні вибухи. Городян закликали спуститися в укриття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях