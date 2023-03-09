Порадили використати протигази. У Москві по ТБ повідомили про повітряну тривогу

У четвер, 9 березня, в Москві по телебаченню транслюють повідомлення про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Осторожно, Москва".

"У глядачів у столиці мовлення перервалося роликом про удар, рекомендацією пройти у укриття та використовувати протигази", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Росії у Свердловській області по телебаченню оголосили повітряну тривогу по телебаченню та радіо. Місцева влада каже, що це "наслідок хакерських дій".

Нагадаємо, 9 березня, у місті Шебекіно Білгородської області прогриміли гучні вибухи. Городян закликали спуститися в укриття.