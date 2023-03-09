ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Посоветовали использовать противогазы. В Москве по ТВ сообщили о воздушной тревоге

Новина українською →
Россия, Четверг 09 марта 2023 15:49
Посоветовали использовать противогазы. В Москве по ТВ сообщили о воздушной тревоге Фото: в Москве по ТВ объявили о воздушной тревоге 9 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 9 марта, в Москве по телевидению транслируют сообщение о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Осторожно, Москва".

"У зрителей в столице вещание прервалось роликом об ударе, рекомендацией проследовать в укрытия и использовать противогазы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в России в Свердловской области по телевидению объявили воздушную тревогу по телевидению и радио. Местные власти говорят, что это "следствие хакерских действий".

Напомним, 9 марта, в городе Шебекино Белгородской области прогремели громкие взрывы. Горожан призвали спуститься в укрытие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва
NEWS
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
DAILY
Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях