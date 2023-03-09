Посоветовали использовать противогазы. В Москве по ТВ сообщили о воздушной тревоге
Фото: в Москве по ТВ объявили о воздушной тревоге 9 марта (GettyImages)
В четверг, 9 марта, в Москве по телевидению транслируют сообщение о воздушной тревоге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Осторожно, Москва".
"У зрителей в столице вещание прервалось роликом об ударе, рекомендацией проследовать в укрытия и использовать противогазы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в России в Свердловской области по телевидению объявили воздушную тревогу по телевидению и радио. Местные власти говорят, что это "следствие хакерских действий".
Напомним, 9 марта, в городе Шебекино Белгородской области прогремели громкие взрывы. Горожан призвали спуститься в укрытие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.