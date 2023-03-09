Посоветовали использовать противогазы. В Москве по ТВ сообщили о воздушной тревоге

В четверг, 9 марта, в Москве по телевидению транслируют сообщение о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Осторожно, Москва".

"У зрителей в столице вещание прервалось роликом об ударе, рекомендацией проследовать в укрытия и использовать противогазы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в России в Свердловской области по телевидению объявили воздушную тревогу по телевидению и радио. Местные власти говорят, что это "следствие хакерских действий".

Напомним, 9 марта, в городе Шебекино Белгородской области прогремели громкие взрывы. Горожан призвали спуститься в укрытие.