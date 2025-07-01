Поради для переселенців: де шукати роботу й безкоштовне житло після евакуації

Після евакуації з небезпечних територій внутрішні переселенці можуть отримати безкоштовне житло. Крім того, також ВПО можуть звернутися за допомогою у пошуку роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Після виїзду з небезпечних територій українцям необхідно отримати довідку переселенця. Для цього потрібно звернутися до:

органу соцзахисту населення,

уповноваженої особи у громаді,

центру надання адміністративних послуг у місці тимчасового

перебування,

або подати заявку через портал чи мобільний застосунок "Дія".

Це дозволить подати заявку на отримання щомісячної грошової допомоги від держави. Сума допомоги на проживання складає для осіб з інвалідністю та дітей - 3 тисячі гривень, для інших осіб - 2 тисячі гривень.

Де шукати безкоштовне житло для ВПО

Державою створені та діють сервіси пошуку безкоштовного житла

"Прихисток" і "Допомагай". У межах програми "Прихисток" знято вікові обмеження. Тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин.

Також в Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати компенсацію за розміщення переселенців. Тепер таке право мають не лише державні та комунальні підприємства, а й юридичні особи, ФОПи, релігійні організації та інші. Розмір компенсації складає 900 гривень за кожну особу.

При нарахуванні субсидій згадана компенсація не буде обчислюватися як отриманий дохід.

Першочергове право на забезпечення прихистком і допомогою мають:

багатодітні сім’ї,

сім’ї з дітьми,

вагітні жінки,

особи, які втратили працездатність,

особи пенсійного віку,

українці, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок війни.

Робота для ВПО

Знайти роботу для ВПО допоможуть центри зайнятості. Звернутися за консультацією можна за телефоном гарячої лінії Державної служби зайнятості України: 0 800 337 020 та через чат-бот у Telegram.

Важливо! Роботодавці отримають 6500 гривень за кожного працевлаштованого переселенця.

Заява про призначення компенсації подається не раніше ніж через 7 календарних днів після працевлаштування особи роботодавцем до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця, в один зі способів:

в електронній формі - через портал "Дія",

у паперовій формі - особисто під час відвідування центру зайнятості,

або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

Гуманітарна допомога

Внутрішні переселенці також можуть отримати гуманітарну підтримку та речі першої потреби можна через. Зробити це можна через:

портали "єДопомога" та "Співдія".

Тут можна залишити запит, і вже найближчим часом ви отримаєте необхідні речі та продукти харчування.

Також переселенці можуть звернутися до представництва міжнародної благодійної організації "Карітас Україна". Консультації з приводу отримання допомоги надаються за телефоном +38 (067) 374-91-90.http://+38 (067) 374-91-90.