Советы для переселенцев: где искать работу и бесплатное жилье после эвакуации

После эвакуации из опасных территорий внутренние переселенцы могут получить бесплатное жилье. Кроме того, также ВПЛ могут обратиться за помощью в поиске работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

После выезда из опасных территорий украинцам необходимо получить справку переселенца. Для этого нужно обратиться в:

орган соцзащиты населения,

уполномоченному лицу в общине,

центр предоставления административных услуг в месте временного

пребывания,

или подать заявку через портал или мобильное приложение "Дія".

Это позволит подать заявку на получение ежемесячной денежной помощи от государства. Сумма помощи на проживание составляет для лиц с инвалидностью и детей - 3 тысячи гривен, для других лиц - 2 тысячи гривен.

Где искать бесплатное жилье для ВПЛ

Государством созданы и действуют сервисы поиска бесплатного жилья

"Прихисток" и "Допомагай". В рамках программы "Прихисток" сняты возрастные ограничения. Теперь дать приют для ВПЛ может любой гражданин.

Также в Украине расширили перечень лиц, которые могут получить компенсацию за размещение переселенцев. Теперь такое право имеют не только государственные и коммунальные предприятия, но и юридические лица, ФЛП, религиозные организации и другие. Размер компенсации составляет 900 гривен за каждого человека.

При начислении субсидий упомянутая компенсация не будет исчисляться как полученный доход.

Первоочередное право на обеспечение приютом и помощью имеют:

многодетные семьи,

семьи с детьми,

беременные женщины,

лица, утратившие трудоспособность,

лица пенсионного возраста,

украинцы, жилье которых было разрушено или стало непригодным для проживания в результате войны.

Работа для ВПЛ

Найти работу для ВПЛ помогут центры занятости. Обратиться за консультацией можно по телефону горячей линии Государственной службы занятости Украины: 0 800 337 020 и через чат-бот в Telegram.

Важно! Работодатели получат 6500 гривен за каждого трудоустроенного переселенца.

Заявление о назначении компенсации подается не ранее чем через 7 календарных дней после трудоустройства лица работодателем в центр занятости, расположенный по местонахождению работодателя, одним из способов:

в электронной форме - через портал "Дія",

в бумажной форме - лично во время посещения центра занятости,

или на адрес электронной почты соответствующего центра занятости.

Гуманитарная помощь

Внутренние переселенцы также могут получить гуманитарную поддержку и вещи первой необходимости можно через. Сделать это можно через:

порталы "єДопомога" и "Співдія".

Здесь можно оставить запрос, и уже в ближайшее время вы получите необходимые вещи и продукты питания.

Также переселенцы могут обратиться в представительство международной благотворительной организации "Каритас Украина". Консультации по поводу получения помощи предоставляются по телефону +38 (067) 374-91-90.http://+38 (067) 374-91-90.