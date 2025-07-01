ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Советы для переселенцев: где искать работу и бесплатное жилье после эвакуации

Киев, Вторник 01 июля 2025 18:00
UA EN RU
Советы для переселенцев: где искать работу и бесплатное жилье после эвакуации Фото: ВПЛ после эвакуации могут получить бесплатное жилье (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

После эвакуации из опасных территорий внутренние переселенцы могут получить бесплатное жилье. Кроме того, также ВПЛ могут обратиться за помощью в поиске работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

После выезда из опасных территорий украинцам необходимо получить справку переселенца. Для этого нужно обратиться в:

  • орган соцзащиты населения,
  • уполномоченному лицу в общине,
  • центр предоставления административных услуг в месте временного
  • пребывания,
  • или подать заявку через портал или мобильное приложение "Дія".

Это позволит подать заявку на получение ежемесячной денежной помощи от государства. Сумма помощи на проживание составляет для лиц с инвалидностью и детей - 3 тысячи гривен, для других лиц - 2 тысячи гривен.

Где искать бесплатное жилье для ВПЛ

Государством созданы и действуют сервисы поиска бесплатного жилья
"Прихисток" и "Допомагай". В рамках программы "Прихисток" сняты возрастные ограничения. Теперь дать приют для ВПЛ может любой гражданин.

Также в Украине расширили перечень лиц, которые могут получить компенсацию за размещение переселенцев. Теперь такое право имеют не только государственные и коммунальные предприятия, но и юридические лица, ФЛП, религиозные организации и другие. Размер компенсации составляет 900 гривен за каждого человека.

При начислении субсидий упомянутая компенсация не будет исчисляться как полученный доход.

Первоочередное право на обеспечение приютом и помощью имеют:

  • многодетные семьи,
  • семьи с детьми,
  • беременные женщины,
  • лица, утратившие трудоспособность,
  • лица пенсионного возраста,
  • украинцы, жилье которых было разрушено или стало непригодным для проживания в результате войны.

Работа для ВПЛ

Найти работу для ВПЛ помогут центры занятости. Обратиться за консультацией можно по телефону горячей линии Государственной службы занятости Украины: 0 800 337 020 и через чат-бот в Telegram.

Важно! Работодатели получат 6500 гривен за каждого трудоустроенного переселенца.

Заявление о назначении компенсации подается не ранее чем через 7 календарных дней после трудоустройства лица работодателем в центр занятости, расположенный по местонахождению работодателя, одним из способов:

  • в электронной форме - через портал "Дія",
  • в бумажной форме - лично во время посещения центра занятости,
  • или на адрес электронной почты соответствующего центра занятости.

Гуманитарная помощь

Внутренние переселенцы также могут получить гуманитарную поддержку и вещи первой необходимости можно через. Сделать это можно через:
порталы "єДопомога" и "Співдія".

Здесь можно оставить запрос, и уже в ближайшее время вы получите необходимые вещи и продукты питания.

Также переселенцы могут обратиться в представительство международной благотворительной организации "Каритас Украина". Консультации по поводу получения помощи предоставляются по телефону +38 (067) 374-91-90.http://+38 (067) 374-91-90.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какую медицинскую помощь и лекарства ВПЛ могут получить бесплатно.

Также мы объясняли, какая помощь предусмотрена для многодетных семей из категории ВПЛ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Внутренне перемещенные лица
Новости
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства