Безкоштовна медицина для переселенців: які послуги доступні і як їх отримати
Переселенці в Україні можуть звернутися за медичною допомогою у будь-яку лікарню. Також ВПО мають право на безкоштовні ліки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.
При лікуванні у стаціонарі ВПО можуть отримувати препарати безоплатно
Ліки з Національного переліку основних лікарських засобів, які медзаклади закуповують самостійно
- переглянути їхній перелік можна за посиланням;
- дізнатись, чи входять призначені ліки до Нацпереліку - також можна на сайті "Ліки Контроль";
- чи є ліки у закладі, можна перевірити на інформаційних стендах лікарень. Також, інформація про наявність ліків має публікуватися на офіційних веб-сайтах регіональних департаментів та управлінь охорони здоров’я.
Ліки, які централізовано закуповує ДП "Медичні закупівлі України"
- зокрема, це препарати для онкохворих, пацієнтів з гемофілією, хворих на дитячий церебральний параліч; медикаменти для лікування туберкульозу тощо;
- інформація про залишки ліків, які закуповуються за державними програмами, публікується на сайті МОЗ та на інформаційних стендах медзакладів.
Ліки за програмою "Доступні ліки"
Ліки з місцевих програм забезпечення пацієнтів ліками
- наявність програм можна перевірити на сайтах департаментів охорони здоров’я місцевих органів влади.
Як отримати медичну допомогу безкоштовно
На час воєнного стану в Україні дозволено звертатись по медичну допомогу незалежно від місця підписання декларації.
До яких лікарів НЕ потрібне направлення:
- гінеколог;
- психіатр;
- стоматолог;
- нарколог;
- фтизіатр;
- педіатр;
- надання невідкладної допомоги;
- ургентна госпіталізація.
В інших випадках спочатку потрібно звернутися до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Переселенці можуть звернутись по безоплатну допомогу до місцевого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, який працює у медичному закладі, що має договір з НСЗУ.
Лікар за потреби, зможе виписати направлення до фахівця вузького профілю, на необхідне діагностичне чи лабораторне дослідження, або ж сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність або лікарняний.
Попри те, що термін дії направлення зазвичай складає один рік, лікар може встановити коротший термін - краще дотримуватись рекомендацій лікаря щодо термінів проходження обстеження чи отримання консультації.
Допомога для ВПО
Нагадаємо, що внутрішні переселенці можуть отримати матеріали допомогу на проживання від держави. Такі виплати надаються щомісяця.
Сума допомоги становить 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень - для дітей та осіб з інвалідністю.
Отримати таку допомогу можуть не всі ВПО. На неї можуть розраховувати лише найвразливіші категорії українців. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Також ми пояснювали, як українці, які виїхали за кордон, а потім повернулися додому, можуть оформити виплати ВПО.
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