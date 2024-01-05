Советы, которые могут спасти жизнь. Что делать, если оказались под завалами

Из-за постоянных атак РФ ракетами и дронами украинцы ежедневно рискуют оказаться под завалами собственных домов. Четкий алгоритм действий поможет сохранить жизнь, даже в случае такой чрезвычайной ситуации.

Алгоритм спасения под завалами

Если в результате воздушной атаки завалило укрытие в доме или было попадание в квартиру, пострадавшим необходимо соблюдать несколько важных правил, чтобы помочь себе и спасателям.

Крайне важно не паниковать и помнить, что спасатели уже едут. Информация о чрезвычайной ситуации оперативно поступает подразделениям ГСЧС и они сразу отправляются на место происшествия, чтобы начать операцию по спасению;

и помнить, что спасатели уже едут. Информация о чрезвычайной ситуации оперативно поступает подразделениям ГСЧС и они сразу отправляются на место происшествия, чтобы начать операцию по спасению; Снизить тревогу и панику поможет глубокое дыхание (к примеру, по технике "квадрат" – вдох-пауза-выдох-пауза);

(к примеру, по технике "квадрат" – вдох-пауза-выдох-пауза); Если при себе есть телефон – позвоните родным или на 101 , чтобы сообщить о своем местонахождении;

, чтобы сообщить о своем местонахождении; Зовите на помощь , светите фонариком телефона или стучите по трубам, но ни в коем случае нельзя использовать спички или зажигалки – это может привести к взрыву, если была утечка газа;

, светите фонариком телефона или стучите по трубам, но ни в коем случае – это может привести к взрыву, если была утечка газа; Спасатели во время поисковой операции устраивают "минуты тишины" (каждый час по 10 минут), поэтому продолжайте подавать сигналы , кричите громче;

, кричите громче; Если спасатели вас услышали, им еще потребуется время на спасение, поэтому стоит успокоиться и ждать.

Как действовать, если никто не отвечает

Следует оценить ситуацию вокруг, но не пытаться разбирать завалы, потому что конструкции здания могут быть нестабильны и обвалятся повторно.

Также стоит осмотреть себя – придавило ли вас чем-то, что находится перед вами, есть рядом еще кто-то. Если вы можете двигаться, попробуйте высвободить руки и ноги.

Затем осмотрите себя на наличие травм или ранений. По возможности, окажите себе первую домедицинскую помощь (затампонируйте кровотечение, перевяжите куском ткани). Чтобы не получить переохлаждение, завернитесь в одежду или одеяло, если такие вещи есть рядом.

Также спасатели рекомендуют закрыть рот и нос тканью, в идеале увлажненной, чтобы в органы дыхания попадало меньше пыли.

Продолжайте звать на помощь и ждите спасения.

Стоит ли самостоятельно пытаться выбраться из-под завала?

Начальник управления организации мероприятий гражданской защиты Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Олег Стоволос рассказал, что на месте происшествия всегда создается штаб, чтобы специалисты быстрее смогли найти всех пострадавших.

"Мы опрашиваем тех жильцов дома, которые, возможно, знают, кто остался, делаем списки, пытаемся связаться по мобильному телефону, и в начале спасательной операции мы примерно ориентируемся, сколько людей осталось под завалами", – отметил Стоволос.

Поэтому, если человек находится под завалами в собственной квартире, лучше все же дождаться спасателей.

Самостоятельно пытаться выбраться можно только тогда, когда вы уверены, что это безопасно, вы можете передвигаться, имеете подручные средства и знаете план здания, где находится выход.

В таком случае нужно двигаться по внутренней лестничной клетке или наружной лестнице. Запрещается использовать лифт, потому что он может остановиться из-за отключения электричества.

Часть тела зажало обломками – что делать

Если руку или ногу придавило обломками и ее невозможно освободить, необходимо начать делать массаж участков тела рядом с конечностью.

Это нужно, чтобы циркуляция крови не прекращалась, а также поможет избежать ампутации.

Как помочь человеку под завалом

Если вы увидели или услышали человека на месте обвала здания, ни в коем случае не нужно самостоятельно пытаться помочь и разбирать завалы. Это может быть опасно как для пострадавшего, так и для вас.

Сообщите спасателям и дождитесь их. Позвоните по номерам: 101, 102, 103, 112 и сообщите, где произошел завал

Поможет ли правило "двух стен" уберечься от обвала?

Шансы оказаться под завалом будут минимальны, если при сигнале воздушной тревоги немедленно перейти в укрытие. Но в случае его отсутствия или невозможности спуститься в бомбоубежище люди часто используют правило "двух стен" и уходят в ванную комнату. Однако прятаться в ванной не всегда безопасно.

Как рассказал специалист ГСЧС Олег Стоволос, в домах блочного типа, в частности в старых домах, ванная комната – это 4 блока, которые вставлены внутрь здания и при разрушении эти блоки могут сложиться.

При этом между несущими стенами, если даже плита будет падать, то в этом промежутке будет небольшой объем помещения, где можно спрятаться без риска, что вас завалит строительными материалами.

Ванная комната безопасна при наличии определенных конструктивных элементов, если это здание не блочного типа.

То есть, если человек остается в квартире во время обстрела, наиболее безопасным будет пространство между двух несущих стен, дверной проем, ванная комната не в блочном доме.

В то же время в этих местах не должно быть стекла, поскольку ударная волна его разобьет. При себе следует иметь мобильный телефон. Если будет разрушение здания, человек сможет попытаться сообщить, что он остался под завалами.