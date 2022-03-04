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В ОП заявили, что только закрытое небо резко остановит эскалацию в Украине

Автор: Каролина Гайдук

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который является членом украинской делигации на переговораах с РФ, заявил, что главная угроза безопасности Украины сейчас – с воздуха. По его словам, западные партнеры должны оказать военную поддержку Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылась на Твиттер советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Логика этой войны - наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению. Только закрытое небо резко остановит эскалацию. Пора западным партнёрам взять и на себя ответственность за окончание войны", - написал в своей соцсети Подоляк.

Напомним, Россия в ночь на 24 февраля напала на Украину. ВСУ оказывает врагу большое сопротивление и оккупанты несут немалые потери.

Отметим, что сегодня, 4 марта, идет девятый день войны России против Украины. Мы подробно рассказываем о ситуации в украинским городах.

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