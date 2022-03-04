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В ОП заявили, що тільки закрите небо різко зупинить ескалацію в Україні

Автор: Кароліна Гайдук

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, який є членом української делігації на перемовинах з РФ, заявив, що головна загроза безпеці України зараз-з повітря. За його словами, західні партнери повинні надати військову підтримку Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Твіттер радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Логіка цієї війни - нарощування ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, великим містам і мирному населенню. Тільки закрите небо різко зупинить ескалацію. Час західним партнерам взяти і на себе відповідальність за закінчення війни", - написав у своїй соцмережі Подоляк.

Нагадаємо, Росія в ніч на 24 лютого напала на Україну. ЗСУ чинить ворогові великий опір і окупанти несуть чималі втрати.

Відзначимо, що сьогодні, 4 березня, йде дев'ятий день війни Росії проти України. Ми детально розповідаємо про ситуацію в українських містах.

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