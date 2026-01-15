"Пора починати пити": головна дипломатка ЄС у Європарламенті зробила раптову заяву
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас під час спілкування з лідерами політичних груп у Європейському парламенті заявила, що поточна ситуація у світі виглядає настільки складною, що це "хороший момент", щоб почати пити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico.
Повідомляється, що висловлювання прозвучало під час неформальної дискусії, яка відбувалася після того, як євродепутати почали вітати один одного з настанням нового року.
За словами двох джерел, присутніх під час розмови, Каллас зазначила, що не є прихильницею алкоголю, проте поточні події у світі змушують по-новому оцінювати те, що відбувається.
Міжнародний контекст
Автори публікації зазначають, що заяву було зроблено на тлі напружених міжнародних процесів.
У цей же час представники Гренландії та Данії проводили переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і державним секретарем Марко Рубіо.
Темою обговорення стали заяви Дональда Трампа про можливе встановлення контролю над Гренландією.
У матеріалі підкреслюється, що коментар пролунав у період активних дискусій про безпеку в Арктичному регіоні та роль США в цих процесах.
Нагадуємо, що глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кая Каллас, коментуючи заяви президента США Дональда Трампа про ризики для безпеки Гренландії, зазначила, що Північноатлантичний альянс має у своєму розпорядженні достатньо можливостей, щоб зняти подібні побоювання.
Зазначимо, що Кая Каллас заявила, що пошкодження критичних підводних кабелів у Балтійському морі свідчать про системну загрозу для інфраструктури Європи від початку війни Росії проти України, наголосивши на необхідності посилення захисту та подякувавши Фінляндії за швидкі й рішучі дії із затримання підозрюваних.