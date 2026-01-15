"Пора начинать пить": главный дипломат ЕС в Европарламенте сделала внезапное заявление
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас во время общения с лидерами политических групп в Европейском парламенте заявила, что текущая ситуация в мире выглядит настолько сложной, что это "хороший момент", чтобы начать пить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.
Сообщается, что высказывание прозвучало в ходе неформальной дискуссии, которая проходила после того, как евродепутаты начали поздравлять друг друга с наступлением нового года.
По словам двух источников, присутствовавших при разговоре, Каллас отметила, что не является любителем алкоголя, однако текущие события в мире заставляют по-новому оценивать происходящее.
Международный контекст
Авторы публикации отмечают, что заявление было сделано на фоне напряженных международных процессов.
В это же время представители Гренландии и Дании проводили переговоры с вице-президентом США Джей Ди Венсом и государственным секретарем Марко Рубио.
Темой обсуждения стали заявления Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией.
В материале подчеркивается, что комментарий прозвучал в период активных дискуссий о безопасности в Арктическом регионе и роли США в этих процессах.
Напоминаем, что глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о рисках для безопасности Гренландии, отметила, что Североатлантический альянс располагает достаточными возможностями, чтобы снять подобные опасения.
Отметим, что Кая Каллас заявила, что повреждения критических подводных кабелей в Балтийском море свидетельствуют о системной угрозе для инфраструктуры Европы с начала войны России против Украины, подчеркнув необходимость усиления защиты и поблагодарив Финляндию за быстрые и решительные действия по задержанию подозреваемых.