"Пора начинать пить": главный дипломат ЕС в Европарламенте сделала внезапное заявление

ЕС, Четверг 15 января 2026 00:40
UA EN RU
"Пора начинать пить": главный дипломат ЕС в Европарламенте сделала внезапное заявление Фото: Кая Каллас (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас во время общения с лидерами политических групп в Европейском парламенте заявила, что текущая ситуация в мире выглядит настолько сложной, что это "хороший момент", чтобы начать пить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.

Сообщается, что высказывание прозвучало в ходе неформальной дискуссии, которая проходила после того, как евродепутаты начали поздравлять друг друга с наступлением нового года.

По словам двух источников, присутствовавших при разговоре, Каллас отметила, что не является любителем алкоголя, однако текущие события в мире заставляют по-новому оценивать происходящее.

Международный контекст

Авторы публикации отмечают, что заявление было сделано на фоне напряженных международных процессов.

В это же время представители Гренландии и Дании проводили переговоры с вице-президентом США Джей Ди Венсом и государственным секретарем Марко Рубио.

Темой обсуждения стали заявления Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией.

В материале подчеркивается, что комментарий прозвучал в период активных дискуссий о безопасности в Арктическом регионе и роли США в этих процессах.

Напоминаем, что глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о рисках для безопасности Гренландии, отметила, что Североатлантический альянс располагает достаточными возможностями, чтобы снять подобные опасения.

Отметим, что Кая Каллас заявила, что повреждения критических подводных кабелей в Балтийском море свидетельствуют о системной угрозе для инфраструктуры Европы с начала войны России против Украины, подчеркнув необходимость усиления защиты и поблагодарив Финляндию за быстрые и решительные действия по задержанию подозреваемых.

