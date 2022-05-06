Пора отбросить страхи. Кулеба призвал ускорить вступление Украины в ЕС

Европейским лидерам нужно отбросить страхи и ускорить вступление Украины в ЕС. Общественность Евросоюза поддерживает этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.