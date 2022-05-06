UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пора отбросить страхи. Кулеба призвал ускорить вступление Украины в ЕС

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейским лидерам нужно отбросить страхи и ускорить вступление Украины в ЕС. Общественность Евросоюза поддерживает этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

По его словам, он сегодня приветствовал в Киеве группу европейских парламентариев. В беседе с ними Кулеба призвал ускорить интеграцию Украины в ЕС.

"Общественность в ЕС поддерживает это. Пора европейским лидерам отбросить страхи и сделать большие шаги, чтобы сформировать будущее Европы", - добавил глава МИД.

Напомним, Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС летом этого года, а полноценно получить членство - в 2024 году.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров дать нашей стране статус кандидата на вступление в ЕС.

Сегодня, 6 мая, в Киеве с визитом находились главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии. Они обсудили с украинской стороной предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзДмитрий КулебаУкраинаВойна России против Украины