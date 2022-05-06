Пора отбросить страхи. Кулеба призвал ускорить вступление Украины в ЕС

Европейским лидерам нужно отбросить страхи и ускорить вступление Украины в ЕС. Общественность Евросоюза поддерживает этот шаг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
По его словам, он сегодня приветствовал в Киеве группу европейских парламентариев. В беседе с ними Кулеба призвал ускорить интеграцию Украины в ЕС.
"Общественность в ЕС поддерживает это. Пора европейским лидерам отбросить страхи и сделать большие шаги, чтобы сформировать будущее Европы", - добавил глава МИД.
Напомним, Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС летом этого года, а полноценно получить членство - в 2024 году.
Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров дать нашей стране статус кандидата на вступление в ЕС.
Сегодня, 6 мая, в Киеве с визитом находились главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии. Они обсудили с украинской стороной предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
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