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Министры иностранных дел стран Балтии приехали в Киев. Обсудят статус кандидата в ЕС

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Киев, Пятница 06 мая 2022 12:40
Министры иностранных дел стран Балтии приехали в Киев. Обсудят статус кандидата в ЕС Фото: министры иностранных дел стран Балтии в Киеве (twitter.com/GLandsbergis)
Автор: Сергей Новиков

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сегодня, 6 мая, находятся с рабочей поездкой в Киеве. С украинской стороной обсуждается вопрос предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

"Посещаем Киев с латвийским и эстонским коллегами. На этот раз мы также говорим о восстановлении, реставрации и статусе кандидата в ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему", - отметил он.

Он также опубликовал совместное фото с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии - Эдаргсом Ринкевичсом и Эвой-Марией Леймитс.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский на донорской конференции в Варшаве призвал европейских лидеров дать статус кандидата на вступление в ЕС.

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