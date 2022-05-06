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Пора відкинути страхи. Кулеба закликав прискорити вступ України до ЄС

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейським лідерам потрібно відкинути страхи і прискорити вступ України до ЄС. Громадськість Євросоюзу підтримує цей крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

За його словами, він сьогодні привітав у Києві групу європейських парламентаріїв. У бесіді з ними Кулеба закликав прискорити інтеграцію України в ЄС.

"Громадськість в ЄС підтримує це. Пора європейським лідерам відкинути страхи і зробити великі кроки, щоб сформувати майбутнє Європи", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС влітку цього року, а повноцінно отримати членство - у 2024 році.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів дати нашій країні статус кандидата на вступ до ЄС.

Сьогодні, 6 травня, у Києві з візитом перебували глави МЗС Литви, Латвії та Естонії. Вони обговорили з українською стороною надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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ЕвросоюзДмитро КулебаУкраїнаВійна Росії проти України