ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пора відкинути страхи. Кулеба закликав прискорити вступ України до ЄС

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 06 травня 2022 23:00
Пора відкинути страхи. Кулеба закликав прискорити вступ України до ЄС Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейським лідерам потрібно відкинути страхи і прискорити вступ України до ЄС. Громадськість Євросоюзу підтримує цей крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

За його словами, він сьогодні привітав у Києві групу європейських парламентаріїв. У бесіді з ними Кулеба закликав прискорити інтеграцію України в ЄС.

"Громадськість в ЄС підтримує це. Пора європейським лідерам відкинути страхи і зробити великі кроки, щоб сформувати майбутнє Європи", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС влітку цього року, а повноцінно отримати членство - у 2024 році.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів дати нашій країні статус кандидата на вступ до ЄС.

Сьогодні, 6 травня, у Києві з візитом перебували глави МЗС Литви, Латвії та Естонії. Вони обговорили з українською стороною надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Дмитро Кулеба Україна Війна Росії проти України
NEWS
Росія не збирається припиняти війну, - Зеленський
Росія не збирається припиняти війну, - Зеленський
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо