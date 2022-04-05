Пора домой. Стефанчук призвал цивилизованный мир за 24 часа депортировать должностных лиц РФ
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к иностранным государствам с призывом аннулировать визы российским чиновникам и членам их семей, а также немедленно отправить их домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter спикера.
Стефанчук требует аннулировать визы и депортировать из стран цивилизованного мира целую прослойку россиян. В список вошли высокопоставленные чиновники РФ, их супруги, дети, родители и все другие родственники.
Все те, кто учится, отдыхает, лечится или находится за границей в других целях, по мнению спикера, должны быть депортированы западными странами в течение 24 часов. "Россияне, домой!" – резюмировал председатель ВР.
високопосадовцям, їх подружжям, дітям, батькам, іншим родичам, які навчаються, відпочивають, лікуються чи просто перебувають за кордоном, мають бути анульовані візи та всі вони, впродовж 24 годин, повинні бути депортовані з країн цивілізованого світу до Росії.— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) April 5, 2022
Росіяни, додому!
К слову, Швеция решила выслать из страны трех российских дипломатов.
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