Пора домой. Стефанчук призвал цивилизованный мир за 24 часа депортировать должностных лиц РФ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к иностранным государствам с призывом аннулировать визы российским чиновникам и членам их семей, а также немедленно отправить их домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter спикера .

Стефанчук требует аннулировать визы и депортировать из стран цивилизованного мира целую прослойку россиян. В список вошли высокопоставленные чиновники РФ, их супруги, дети, родители и все другие родственники.

Все те, кто учится, отдыхает, лечится или находится за границей в других целях, по мнению спикера, должны быть депортированы западными странами в течение 24 часов. "Россияне, домой!" – резюмировал председатель ВР.