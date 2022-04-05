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Пора домой. Стефанчук призвал цивилизованный мир за 24 часа депортировать должностных лиц РФ

Новина українською →
Киев, Вторник 05 апреля 2022 13:43
Пора домой. Стефанчук призвал цивилизованный мир за 24 часа депортировать должностных лиц РФ Фото: Руслан Стефанчук (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Антон Федорцив

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к иностранным государствам с призывом аннулировать визы российским чиновникам и членам их семей, а также немедленно отправить их домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter спикера.

Стефанчук требует аннулировать визы и депортировать из стран цивилизованного мира целую прослойку россиян. В список вошли высокопоставленные чиновники РФ, их супруги, дети, родители и все другие родственники.

Все те, кто учится, отдыхает, лечится или находится за границей в других целях, по мнению спикера, должны быть депортированы западными странами в течение 24 часов. "Россияне, домой!" – резюмировал председатель ВР.

К слову, Швеция решила выслать из страны трех российских дипломатов.

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