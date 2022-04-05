Пора додому. Стефанчук закликав цивілізований світ за 24 години депортувати посадовців РФ
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до іноземних країн із закликом анулювати візи російським посадовцям і членам їхніх сімей та негайно відправити їх додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter спікера.
Стефанчук вимагає анулювати візи та депортувати з країн цивілізованого світу цілий прошарок росіян. До переліку ввійшли високопосадовці РФ, їхні подружжя, діти, батьки та всі інші родичі.
Усі ті, хто навчається, відпочиває, лікується чи перебуває за кордоном з іншою метою, на думку спікера, мають бути депортовані західними країнами впродовж 24 години. "Росіяни, додому!" – резюмував голова ВР.
високопосадовцям, їх подружжям, дітям, батькам, іншим родичам, які навчаються, відпочивають, лікуються чи просто перебувають за кордоном, мають бути анульовані візи та всі вони, впродовж 24 годин, повинні бути депортовані з країн цивілізованого світу до Росії.— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) April 5, 2022
Росіяни, додому!
До слова, Швеція вирішила вислати з країни трьох російських дипломатів.
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