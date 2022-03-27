Попытки взорвать суверенитет не увенчаются успехом. Ермак – о псевдореферендумах в "ЛДНР"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на попытки организовать на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "референдумы" о присоединении к РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ермака .

"Любые фейковые референдумы в ОРДЛО о присоединении к РФ не будут признаны Украиной и миром. А попытки россиян таким образом поднять ставки, подорвать украинский суверенитет все равно не будут иметь успеха", – написал он.

Ермак также добавил, что территориальная целостность и сохранение суверенитета – принципиальный вопрос для Украины. В свою очередь Министерство иностранных дел выразило сомнение, что "псевдореферендумы" будут иметь признание в мире.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник анонсировал "референдум" о присоединении оккупированной части Луганщины к России. Однако в Госдуме такую ​​инициативу назвал несвоевременной глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников.