Украина и Россия проведут переговоры в Турции в конце марта
Фото: участник украинской делегации Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинская и российская делегация договорились провести в Турции очный раунд переговоры о завершении войны. Он запланирован на 28-30 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия в Facebook.
"Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта", - сообщил он.
При этом он добавил, что подробности будут позже.
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