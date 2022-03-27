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Украина и Россия проведут переговоры в Турции в конце марта

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Киев, Воскресенье 27 марта 2022 18:01
Украина и Россия проведут переговоры в Турции в конце марта Фото: участник украинской делегации Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украинская и российская делегация договорились провести в Турции очный раунд переговоры о завершении войны. Он запланирован на 28-30 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия в Facebook.

"Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта", - сообщил он.

При этом он добавил, что подробности будут позже.

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