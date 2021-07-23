Попытки выяснить происхождение коронавируса "не сводятся к обвинениям", - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что исследования происхождения коронавируса - это не политика и не поиск виноватых. В этом случае важно установить, как патоген передался человеку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gguardian .

Пресс-секретарь ВОЗ Тарик Ясаревич, отвечая на вопрос об отказе Китая от еще одной попытки выяснить происхождение коронавируса призвал все страны работать вместе в этом направлении.

"В этом смысле страны действительно обязаны работать вместе и сотрудничать с ВОЗ в духе партнерства", - цитирует издание представителя организации.

Он подчеркнул, что необходимость установить происхождение коронавируса - "это не о политике и не об обвинение". "По сути, это требование, которое позволит нам попытаться понять, как патоген попал в человеческую популяцию", - уточнил Ясаревич.