Спроби з'ясувати походження коронавірусу "не зводяться до звинувачень", - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що дослідження походження коронавірусу - це не політика і не пошук винних. У цьому випадку важливо встановити, як патоген передався людині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gguardian .

Прессекретар ВООЗ Тарік Ясаревич, відповідаючи на питання про відмову Китаю від ще однієї спроби з'ясувати Походження коронавірусу закликав всі країни працювати разом в цьому напрямку.

"У цьому сенсі країни дійсно зобов'язані працювати разом і співпрацювати з ВООЗ в дусі партнерства", - цитує видання представника організації.

Він підкреслив, що необхідність встановити походження коронавірусу - "це не про політику і не про звинувачення". "По суті, це вимога, яка дозволить нам спробувати зрозуміти, як патоген потрапив в людську популяцію", - уточнив Ясаревич.