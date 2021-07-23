RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Спроби з'ясувати походження коронавірусу "не зводяться до звинувачень", - ВООЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що дослідження походження коронавірусу - це не політика і не пошук винних. У цьому випадку важливо встановити, як патоген передався людині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gguardian.

Прессекретар ВООЗ Тарік Ясаревич, відповідаючи на питання про відмову Китаю від ще однієї спроби з'ясувати Походження коронавірусу закликав всі країни працювати разом в цьому напрямку.

"У цьому сенсі країни дійсно зобов'язані працювати разом і співпрацювати з ВООЗ в дусі партнерства", - цитує видання представника організації.

Він підкреслив, що необхідність встановити походження коронавірусу - "це не про політику і не про звинувачення". "По суті, це вимога, яка дозволить нам спробувати зрозуміти, як патоген потрапив в людську популяцію", - уточнив Ясаревич.

Нагадаємо, раніше Китай відмовився слідувати запропонованому ВООЗ плану другого етапу розслідування Походження коронавірусу.

Відзначимо, в США допустили, що Походження COVID-19 може так і не вдасться з'ясувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗКитайКоронавірус