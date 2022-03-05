Попытки стран закрыть небо над Украиной будут считаться участием в военных действиях, - Путин

Президент РФ Владимир Путин пригрозил странам за введение бесполетной зоны над Украиной. Он заявил что РФ будет расценивать такой шаг участием в военных действиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокремлевское издание ТАСС.
"РФ будет рассматривать любые попытки других стран установления бесполетной зоны над Украиной как участие в военных действиях", - заявил Путин.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг попытался оправдаться за отказ закрыть небо над Украиной.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул НАТО из-за отказа закрыть небо над Украиной.
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