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Спроби країн закрити небо над Україною будуть вважатися участю у військових діях, - Путін

Автор: Валерія Поліщук

Президент РФ Володимир Путін пригрозив країнам за введення безпольотної зони над Україною. Він заявив що РФ буде розцінювати такий крок участю у військових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокремлівське видання ТАСС.

"РФ розглядатиме будь - які спроби інших країн встановлення безпольотної зони над Україною як участь у військових діях", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг спробував виправдатися за відмову закрити небо над Україною.

Крім того, президент України Володимир Зеленський дорікнув НАТО через відмову закрити небо над Україною.

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Володимир ПутінВійна Росії проти України