Спроби країн закрити небо над Україною будуть вважатися участю у військових діях, - Путін

Президент РФ Володимир Путін пригрозив країнам за введення безпольотної зони над Україною. Він заявив що РФ буде розцінювати такий крок участю у військових діях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокремлівське видання ТАСС.
"РФ розглядатиме будь - які спроби інших країн встановлення безпольотної зони над Україною як участь у військових діях", - заявив Путін.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг спробував виправдатися за відмову закрити небо над Україною.
Крім того, президент України Володимир Зеленський дорікнув НАТО через відмову закрити небо над Україною.
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