Попытки России аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов не сработают, - Подоляк

Чиновник напомнил, что страна-агрессор хотела захватить Киев за три дня, а Донбасс - к 9 мая, потом - хотя бы до сентября.

"Ни один из этих планов не сработал. Как не сработают и попытки аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов", - подчеркнул Подоляк.

Кроме этого, советник главы ОП отметил, что России также не удастся подорвать западную поддержку Украины газовым шантажом.