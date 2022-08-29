Спроби Росії анексувати українські території шляхом псевдореферендумів не спрацюють, - Подоляк

Посадовець нагадав, що країна-агресор хотіла захопити Київ за три дні, а Донбас - до 9 травня, потім - хоча б до вересня.

"Жоден із цих планів не спрацював. Як не спрацюють і спроби анексувати українські території шляхом псевдореферендумів", - наголосив Подоляк.

Окрім цього, радник глави ОП зазначив, що Росії також не вдасться підірвати західну підтримку України газовим шантажем.