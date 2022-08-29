Спроби Росії анексувати українські території шляхом псевдореферендумів не спрацюють, - Подоляк

Спроби російських окупантів анексувати українські території шляхом псевдореферендумів не спрацюють. Ворог як і раніше зазнає невдачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка.
Посадовець нагадав, що країна-агресор хотіла захопити Київ за три дні, а Донбас - до 9 травня, потім - хоча б до вересня.
"Жоден із цих планів не спрацював. Як не спрацюють і спроби анексувати українські території шляхом псевдореферендумів", - наголосив Подоляк.
Окрім цього, радник глави ОП зазначив, що Росії також не вдасться підірвати західну підтримку України газовим шантажем.
Раніше ми писали, що очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіяни не зможуть провести так звані "референдуми" в захоплених районах 11 вересня 2022 року, оскільки ЗСУ зруйнують всі їхні плани.
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