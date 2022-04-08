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"Попытка закрыть эвакуацию": Евросоюз осудил удар по ж/д вокзалу Краматорска

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Брюссель, Пятница 08 апреля 2022 13:41
"Попытка закрыть эвакуацию": Евросоюз осудил удар по ж/д вокзалу Краматорска Фото: Евросоюз осудил ракетный удар по ж/д вокзалу Краматорска (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидеры Евросоюза осудили ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал обстрел попыткой российских оккупантов закрыть эвакуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Борреля и главы Евросовета Шарля Мишеля.

"Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, используемой для эвакуации гражданских лиц", - написал глава Евросовета.

Шарль Мишель напомнил, что ЕС вводит новые санкции против России и поставляет больше оружия Украине. "Только что утвержден 5-й пакет санкций", - добавил он.

Жозеп Боррель решительно осудил беспорядочное нападение России на железнодорожный вокзал Краматорска. "Это очередная попытка закрыть пути отхода бегущим от этой войны и причинить человеческие страдания", - добавил глава европейской дипломатии.

Напомним, российские оккупанты утром 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В результате обстрела погибли по меньшей мере 30 человек, в том числе дети. Ранения получили около 100 мирных жителей.

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