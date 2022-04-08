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"Спроба закрити евакуацію": Євросоюз засудив удар по ж/д вокзалу Краматорська

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Брюссель, П'ятниця 08 квітня 2022 13:41
"Спроба закрити евакуацію": Євросоюз засудив удар по ж/д вокзалу Краматорська Фото: Євросоюз засудив ракетний удар по ж / д вокзалу Краматорська (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лідери Євросоюзу засудили ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав обстріл спробою російських окупантів закрити евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Борреля і глави Євроради Шарля Мішеля.

"Жахливо бачити, як Росія завдає удару по одній з основних станцій, використовуваної для евакуації цивільних осіб", - написав глава Євроради.

Шарль Мішель нагадав, що ЄС вводить нові санкції проти Росії і поставляє більше зброї Україні. "Щойно затверджений 5-й пакет санкцій", - додав він.

Жозеп Боррель рішуче засудив безладний напад Росії на залізничний вокзал Краматорська. "Це чергова спроба закрити шляхи відходу тікаючим від цієї війни і заподіяти людські страждання", - додав глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. В результаті обстрілу загинули щонайменше 30 осіб, у тому числі діти. Поранення отримали близько 100 мирних жителів.

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