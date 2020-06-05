Попытка самоподжога и усиление охраны Рады: как проходит митинг против Авакова

В ходе митинга против министра внутренних дел Арсена Авакова, который проходит под зданием Рады, протестующий пытался себе поджечь, но его остановили. Полиция усилила охрану парламента.

Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

В акции протеста участвуют около 1 тисяч активистов, в том числе представители "Свободы" и "Правого сектора". Около 10:30 протестующий облил себя бензином и попытался поджечь. Но огонь потушили.

Фото: акция против Авакова (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, митингующие привезли на площадь у парламента старий полицейский автомобиль УАЗ, перевернули и разрисовали его. Между полицейскими и протестующими была одна стычка, когда попытались поджечь УАЗ.

Корреспондент сообщает, что периодически между митингующими и полицией вспыхивают ссоры и пререкания, но серьезных потасовок не зафиксировано.

Сейчас движение транспорта не перекрыто, но улицы около Рады усилены патрулями полиции.

Напомним, сегодня под Верховной Радой проходит массовая акция за отставку Арсена Авакова.

Именно в это время министр внутренних дел отчитывается в Раде о работе МВД и уже сообщил, что в Украине усилят контроль за пассажирскими перевозками после перестрелки в Броварах.

Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали, собирается ли Аваков в отставку.