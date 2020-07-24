Попытки ОАСК преследовать Порошенко имеют признаки спецоперации Кремля, - адвокат

В Окружном админсуде Киева создано преступную организацию, и это уже установлено Национальным антикоррупционным бюро.

Об этом заявил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.

"Мы всегда говорили, что это спланированная акция, которая, очевидно, направлена на продвижение интересов страны-агрессора. И сейчас просто понемногу все это открывается", - говорит адвокат.

По его словам, год ГБР расследует, допрашивая десятки, а в некоторых случаях даже сотни людей, тратя колоссальные миллионы государственных средств налогоплательщиков.

"И все это не удалось (арестовать Порошенко, - ред.) не потому, что они не хотели, а потому, что, во-первых, Петр Порошенко ничего незаконного не совершил. Во-вторых, мы все же как-то пытались защитить право и правду", - добавляет Головань.

Адвокат убежден, НАБУ уже поставило точки над "и" и установило, что в Окружном суде имеет место создание преступной организации.

"Это скоординированная деятельность большой группировки, которая управляется и координируется государством-агрессором", - резюмировал Головань.

Напомним, судья Вовк ранее заявил, что подозрения ему никто не вручал, обыски в суде 17 июля он назвал давлением на суд и на него лично.

Отметим, что НАБУ сообщило о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, также подозрение сообщили его заместителю, еще пятерым судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро опубликовало новые материалы в деле о заказные решения и попытке захвата государственной власти в Окружном административном суде Киева.