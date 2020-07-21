Дело Вовка: НАБУ рассекретило часть материалов следственных действий

Фото: табличка НАБУ (РБК-Украина)

Главы ОАСК и ГСУ подозреваются в злоупотреблении влиянием

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало новые материалы в деле о заказных решениях и попытке захвата государственной власти в Окружном административном суде Киева (ОАСК). Подозреваемыми являются 12 человек, среди которых глава ОАСК Павел Вовк и руководитель Государственной судебной администрации (ГСУ) Зиновий Холоднюк.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Обнародованные материалы могут указывать на причастность глав ОАСК и ГСУ к одному из многочисленных преступлений. В частности, Вовк и Холоднюк подозреваются в злоупотреблении влиянием на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура получили указанное дело от коллег из СБУ для дальнейшего расследования.

"Учитывая исключительную общественную значимость уголовного производства, НАБУ обнародовало рассекреченные материалы следственных действий, раскрывающих детали преступления", - говорится в сообщении.

В опубликованных записях разговоров чиновников говорится о препятствовании назначения победителя конкурса на должность главы ГСА.

"Холоднюк не смог на него податься, поскольку не отвечал требованиям для кандидатов, поэтому решил помешать проведению конкурса и таким образом сохранить должность. За помощью он обратился к главе ОАКС, чтобы тот помешал назначению победителя конкурса", - говорится в материалах следствия.

Вовк согласился помочь Холоднюку, но при условии назначения "своих людей" в состав Высшей квалификационной комиссии судей по квоте ГСА.

В видео присутствуют разговоры других фигурантов - кандидата в ВККС и судей ОАСК, о назначении одного из членов ВККС по квоте ГСА и о планах по препятствованию проведения конкурса на должность главы ГСА.

Напомним, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАКС Павлу Вовку, его заместителю, пятерым судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Чиновников подозревают, в частности, в принятии заказных решений и попытке захвата власти в системе судоустройства.