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Попытки ОАСК преследовать Порошенко имеют признаки спецоперации Кремля, - адвокат

Киев, Пятница 24 июля 2020 15:08
Попытки ОАСК преследовать Порошенко имеют признаки спецоперации Кремля, - адвокат
Фото: Игорь Головань (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Адвокат отмечает, НАБУ уже установило, что в ОАСК имеет место создание преступной организации

В Окружном админсуде Киева создано преступную организацию, и это уже установлено Национальным антикоррупционным бюро.

Об этом заявил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.

"Мы всегда говорили, что это спланированная акция, которая, очевидно, направлена на продвижение интересов страны-агрессора. И сейчас просто понемногу все это открывается", - говорит адвокат.

По его словам, год ГБР расследует, допрашивая десятки, а в некоторых случаях даже сотни людей, тратя колоссальные миллионы государственных средств налогоплательщиков.

"И все это не удалось (арестовать Порошенко, - ред.) не потому, что они не хотели, а потому, что, во-первых, Петр Порошенко ничего незаконного не совершил. Во-вторых, мы все же как-то пытались защитить право и правду", - добавляет Головань.

Адвокат убежден, НАБУ уже поставило точки над "и" и установило, что в Окружном суде имеет место создание преступной организации.

"Это скоординированная деятельность большой группировки, которая управляется и координируется государством-агрессором", - резюмировал Головань.

Напомним, судья Вовк ранее заявил, что подозрения ему никто не вручал, обыски в суде 17 июля он назвал давлением на суд и на него лично.

Отметим, что НАБУ сообщило о подозрении председателю ОАСК Павлу Вовку, также подозрение сообщили его заместителю, еще пятерым судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро опубликовало новые материалы в деле о заказные решения и попытке захвата государственной власти в Окружном административном суде Киева.

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