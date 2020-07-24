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Спроби ОАСК переслідувати Порошенка мають ознаки спецоперації Кремля, - адвокат 

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 15:08
Спроби ОАСК переслідувати Порошенка мають ознаки спецоперації Кремля, - адвокат 
Фото: Ігор Головань (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Адвокат зазначає, НАБУ вже встановило, що в ОАСК має місце створення злочинної організації

У Окружному адмінсуді Києва створено злочинну організацію, і це вже встановлено Національним антикорупційним бюро.

Про це заявив адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань.

"Ми завжди говорили, що це спланована акція, яка, очевидно, спрямована на просування інтересів країни-агресора. І зараз просто потихеньку все це відкривається", - говорить адвокат.

За його словами, рік ДБР розслідує, допитуючи десятки, а в деяких випадках навіть сотні людей, витрачаючи колосальні мільйони державних коштів платників податків.

"І все це не вдалося (арештувати Порошенка,- ред.) не тому, що вони не хотіли, а тому, що, по-перше, Петро Порошенко нічого незаконного не скоїв. По-друге, ми все ж таки якось намагалися захистити право і правду", - додає Головань.

Адвокат переконаний, НАБУ вже поставило крапки над "і" і встановило, що в Окружному суді має місце створення злочинної організації.

"Це скоординована діяльність великого угруповання, яке керується і координується державою-агресором", - резюмував Головань.

Нагадаємо, суддя Вовк раніше заявив, що підозри йому ніхто не вручав, обшуки в суді 17 липня він назвав тиском на суд і на нього особисто.

Зазначимо, НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, також підозру повідомили його заступнику, ще п'ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Крім того, Національне антикорупційне бюро опублікувало нові матеріали у справі про замовні рішення і спробі захоплення державної влади у Окружному адміністративному суді Києва.

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