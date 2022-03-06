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Попытка №2. Из Мариуполя снова попробуют эвакуировать мирное население

Автор: Александр Белоус

В Мариуполе сегодня, 6 марта, с 12:00 начинается эвакуация мирного населения. По информации Координационного центра 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет.

Согласно сообщению, в качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь - Портовское - Мангуш - (в объезд Никольского) Республика - Розовка - Бильмак - Пологи - Орехов - Запорожье.

"Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается", - говорится в сообщении.

Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:

  • СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)
  • Драматический театр (Театральная площадь, 1)
  • Кальмиусская районная администрация - (пр. Металлургов, 193

"Следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста. Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения - берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт", - говорится в сообщении.

Напомним, эвакуацию мирного населения из Мариуполя и Волновахи планировали 5 марта. Однако российская армия сорвала договоренности, продолжив обстрел городов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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