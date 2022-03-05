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МИД требует от России остановить обстрелы Мариуполя и Волновахи

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Суббота 05 марта 2022 16:20
МИД требует от России остановить обстрелы Мариуполя и Волновахи Фото: Эвакуация Волновахи (Национальная полиция)
Автор: Антон Федорцив

Министерство иностранных дел обвинило Россию в срыве договоренностей о создании гуманитарных коридоров для эвакуации жителей заблокированных оккупантами городов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост в Twitter спикера МИД Олега Николенко.

Россия продолжает обстрелы Мариуполя, Волновахи и ряда других городов. Этим русские войска нарушают договоренности о создании гуманитарных коридоров.

"Продолжающиеся российские бомбардировки делают невозможным открытие гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации мирных жителей. Мы призываем Москву немедленно приказать российским войскам прекратить огонь", – заявили в украинском МИДе.

К слову, даже в тяжелых условиях из Волновахи удалось эвакуировать ориентировочно четыреста человек.

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