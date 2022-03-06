Спроба № 2. З Маріуполя знову спробують евакуювати мирне населення

Згідно з повідомленням, в якості гуманітарного "зеленого" коридору обраний маршрут Маріуполь - Портовське - Мангуш - (в об'їзд Нікольського) Республіка - Розівка - Більмак - Пологи - Оріхів - Запоріжжя.

"Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично забороняється", - йдеться в повідомленні.

Евакуація населення буде відбувається з трьох локацій муніципальними автобусами:

СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53)

Драматичний театр (Театральна площа, 1)

Кальміуська районна адміністрація - (пр. Металургів, 193

"Слідуючи маршрутом гуманітарного коридору можна виїхати з міста на особистому транспорті, рухаючись в колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, які виїжджають з міста, максимально сприяти евакуації мирного населення - беріть з собою людей, заповнюйте максимально транспорт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, евакуацію мирного населення з Маріуполя та Волновахи планували 5 березня. Однак російська армія зірвала домовленості, продовживши обстріл міст.