Спроба № 2. З Маріуполя знову спробують евакуювати мирне населення

У Маріуполі сьогодні, 6 березня, з 12:00 починається евакуація мирного населення. За інформацією Координаційного центру 10:00 до 21: 00 буде встановлено режим тиші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду.
Згідно з повідомленням, в якості гуманітарного "зеленого" коридору обраний маршрут Маріуполь - Портовське - Мангуш - (в об'їзд Нікольського) Республіка - Розівка - Більмак - Пологи - Оріхів - Запоріжжя.
"Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично забороняється", - йдеться в повідомленні.
Евакуація населення буде відбувається з трьох локацій муніципальними автобусами:
"Слідуючи маршрутом гуманітарного коридору можна виїхати з міста на особистому транспорті, рухаючись в колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). В голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, які виїжджають з міста, максимально сприяти евакуації мирного населення - беріть з собою людей, заповнюйте максимально транспорт", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, евакуацію мирного населення з Маріуполя та Волновахи планували 5 березня. Однак російська армія зірвала домовленості, продовживши обстріл міст.
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