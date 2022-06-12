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Попытается послать срочников. Потери РФ в июне могут превысить 40 тыс. солдат, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Воскресенье 12 июня 2022 21:59
Попытается послать срочников. Потери РФ в июне могут превысить 40 тыс. солдат, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Потери россиян в войне против Украине могут достигнуть 40 тысяч уже в июне. РФ планирует применить в боях неопытных срочников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали во время скрытой мобилизации. И это означает только одно: Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных", - заявил глава украинского государства.

По словам Зеленского, такой урон станет беспрецедентными для России.

Также он отметил, что основная тактика оккупантов не изменилась. Они продолжают совершать попытки наступления на Донбассе.

"Они давят в Северодонецке, там продолжаются очень жестокие бои буквально за каждый метр, а также давят в направлении на Лисичанск, Бахмут, Славянск", - рассказал президент.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что Россия бросила на захват Северодонецка до семи БТГ.

Также мы писали, что, по данным ГУР, Российская Федерация имеет план на 120 дней войны против Украины. Но из-за неудач его приходится каждый месяц корректировать.

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