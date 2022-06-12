Спробує послати строковиків. Втрати РФ у червні можуть перевищити 40 тис. солдатів, - Зеленський
Втрати росіян у війні проти України можуть досягнути 40 тисяч вже у червні. РФ планує застосувати у боях недосвідчених строковиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Російська армія намагається завести на Донбас резервні сили. Але які у них можуть бути зараз резерви? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків та тих, кого зібрали під час прихованої мобілізації. І це означає лише одне: Росія ще у червні може перетнути кордон у 40 тисяч своїх втрачених військових", - заявив глава української держави.
За словами Зеленського, такі втрати стануть безпрецедентними для Росії.
Також він наголосив, що основна тактика окупантів не змінилася. Вони продовжують спроби наступу на Донбасі.
"Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої буквально за кожен метр, а також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ", - розповів президент.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що Росія кинула на захоплення Сєвєродонецька до семи БТГ.
Також ми писали, що за даними ГУР, Російська Федерація має план на 120 днів війни проти України. Але через невдачі його доводиться щомісяця корегувати.
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