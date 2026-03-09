Популярний пункт пропуску на кордоні з Угорщиною закриють на два дні

Графік обмежень та причина

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури, обмеження діятимуть 10 та 11 березня з 13:00 до 17:00. У цей час фахівці здійснюватимуть монтажні роботи для підключення до мережі нових модулів, призначених для роботи митників та прикордонників.

У вказані години оформлення та пропуск громадян, а також транспортних засобів в обох напрямках (як на виїзд, так і на в'їзд в Україну) не здійснюватимуться.

Рекомендації для подорожуючих

Митники закликають громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Для перетину кордону в цей період рекомендують скористатися найближчими контрольну-пропускними пунктами: