RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Популярный пункт пропуска на границе с Венгрией закроют на два дня

17:40 09.03.2026 Пн
2 мин
Таможенники опубликовали список трех пунктов, которые заменят закрытый терминал
aimg Валерия Полищук
Иллюстративное фото: Популярный пункт пропуска на границе с Венгрией закроют (facebook.com/ZAKcustomsUA)

На украинско-венгерской границе временно приостановят работу пункта пропуска "Косино - Барабаш". В течение 10 и 11 марта там будут проводить технические работы по подключению новых рабочих модулей к электросети.

График ограничений и причина

По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры, ограничения будут действовать 10 и 11 марта с 13:00 до 17:00. В это время специалисты будут осуществлять монтажные работы для подключения к сети новых модулей, предназначенных для работы таможенников и пограничников.

В указанные часы оформление и пропуск граждан, а также транспортных средств в обоих направлениях (как на выезд, так и на въезд в Украину) осуществляться не будут.

Рекомендации для путешествующих

Таможенники призывают граждан учесть эту информацию при планировании поездок. Для пересечения границы в этот период рекомендуют воспользоваться ближайшими контрольно-пропускными пунктами:

  • "Вилок - Тисабеч";
  • "Великая Паладь - Нодьгодош";
  • "Астей - Берегшурань".

Отметим, что МИД Украины официально призвал граждан воздержаться от поездок в Венгрию и выбирать альтернативные транзитные маршруты. В ведомстве отметили, что пока не могут гарантировать безопасность украинцев на территории страны. Такое заявление прозвучало на фоне задержания украинских инкассаторов в Венгрии.

Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

5 марта в Венгрии безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля Ощадбанка. Совместно с австрийским Raiffeisen Bank осуществлялась плановая перевозка валюты и золота: 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Несмотря на то, что семерых украинских инкассаторов удалось вернуть в тот же день, венгерские власти до сих пор удерживают арестованное имущество. МИД Украины расценивает действия режима премьера Виктора Орбана как незаконные и уже готовит ответные меры, в частности рассматривается введение санкций.

Подробнее о том зачем Будапешт задержал инкассаторов и будет ли дефицит валюты в стране из-за этого инцидента, - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ВенгрияГраница с Украиной