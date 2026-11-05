Популярність строкових депозитів зростає: в Ідея Банку пояснили, що буде зі ставками

Станом на початок жовтня 2026 року обсяг коштів фізичних осіб в Ідея Банку сягнув 6,2 млрд грн. Загальне зростання обсягу вкладів за дев'ять місяців 2026 року становить 24%, а за останні 12 місяців портфель коштів фізосіб збільшився на 33%.

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Як розповів Малий, основним драйвером зростання залишаються строкові депозити. Їхній обсяг збільшився з 4,2 млрд грн на початок року до 5,3 млрд грн станом на 1 жовтня 2026 року.

"Для порівняння, роком раніше обсяг строкових вкладів фізичних осіб становив 3,9 млрд грн. Позитивну динаміку демонструють і кошти на вимогу, їхній обсяг зріс із 0,8 млрд грн на початку 2026 року до 1 млрд грн станом на 1 жовтня 2026 року. Для нас це передусім підтвердження стабільної довіри клієнтів до банку та депозитних продуктів навіть в умовах підвищеної економічної невизначеності", - зазначив Малий.

За його словами, за останні 12 місяців частка строкових депозитів у портфелі коштів фізичних осіб зросла з 82,9% до 85%, що свідчить про посилення інтересу клієнтів саме до класичних строкових заощаджень та готовність фіксувати дохідність на триваліший період.

"Наші клієнти найчастіше обирають депозити строком 6 та 12 місяців, частка яких становить 80% від усіх строкових депозитів. Такий вибір допомагає клієнтам зафіксувати дохідність на тривалий період, і водночас зберігати гнучкість у плануванні власних фінансів", - зауважив Малий.

На його думку, сьогодні попри безпекові виклики та інфляційний тиск українці продовжують довіряти банківській системі та нарощувати свої заощадження. Отже, депозит і надалі залишається для багатьох українців базовим фінансовим інструментом.

Водночас розмір ставки залишається важливим фактором під час вибору депозиту, але клієнти банків сьогодні звертають увагу і на інші переваги, серед яких - бонуси за онлайн-оформлення, надбавки для нових клієнтів, програми лояльності або гнучкіші умови поповнення депозитів.

"Сьогодні банки конкурують не лише ставками. Для багатьох клієнтів вирішальними стають простота оформлення, якість сервісу та можливість керувати своїми заощадженнями у зручному цифровому форматі. Клієнти звертають увагу на надійність банку, якість сервісу, можливість дистанційного відкриття та керування депозитом, швидкість обслуговування та зручність мобільного застосунку", - розповів експерт.

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"Багато рішень приймаються не лише через різницю в декілька десятих відсотка ставки, а через можливість у кілька кліків відкрити депозит, поповнити його чи керувати своїми коштами через застосунок O.Bank. На початок жовтня 2026 року частка депозитів, оформлених через мобільний застосунок Ідея Банку O.Bank, сягнула 62%", - додав він.

На думку фахівця, до кінця року в Україні зберігатиметься потенціал для перегляду ставок за гривневими депозитами на 6 та 12 місяців.

"Депозити на 6 та 12 місяців залишаються найбільш популярними серед вкладників. Безумовно, інфляція та подальші рішення НБУ впливатимуть на весь депозитний ринок. І якщо коригування ставок в бік зростання відбуватиметься, то найперше саме для класичних середньо- і довгострокових депозитів", - зазначив член правління Ідея Банку.