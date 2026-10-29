НБУ підвищив облікову ставку: яке нове значення і які ризики його зумовили
Національний банк України прийняв рішення підвищити облікову ставку із 16,0% до 16,5% на фоні зростання інфляції, яка за результатами цього року може досягти 12,5% у річному вимірі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови НБУ Андрія Пишного, які він сказав під час монетарного пресбрифінгу.
"Національний банк підвищий облікову ставку до 16,5%... з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань", - сказав голова Нацбанку.
Він додав, що це рішення підтримає привабливість гривневих активів та стійкість валютного ринку.
Причини рішення НБУ
Основною причиною є висока інфляція, яка посилилася через наслідки російських атак на бізненс та логістику. У вересні інфляція зросла до 10% у річному вимірі.
"За оцінками НБУ, такі ж тенденції збереглися у жовтні", - прокоментував Пишний.
НБУ підвищив прогноз інфляції за результатами 2026 року - до 12,5%, її зниження очікується лише у 2027 році (до 7,3%), коли знизиться вплив високих цін на нафту і паливо.
"Обстріли додать до інфляції 0,7%", - назвав Пишний розмір значення воєнної складової.
Нагадаємо, Нацбанк утримував значення облікової ставки з початку 2026 року до 31 липня на рівні 15%, після чого розпочався цикл підвищення. В кінці липня регулятор підвищив ставку до 15,5%, а 18 вересня – до 16%.
Збільшення облікової ставки у вересні було необхідним кроком для стримування інфляції, збереження привабливості гривневих депозитів, ситуативного послаблення попиту на валюту, пояснював в коментарі РБК-Україна віце-президент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов.
У серпні річна інфляція становила 8,1%, на осінь зявилися нові фактори для її прискорення – це атаки на енергетику, логістичні та виробничі ланцюжки компаній, говорив банкір.