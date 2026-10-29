ua en ru
Чт, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

НБУ підвищив облікову ставку: яке нове значення і які ризики його зумовили

14:17 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Дмитро Сидоров
НБУ підвищив облікову ставку: яке нове значення і які ризики його зумовили Фото: Національний банк України (прес-центр банку)
Додати як бажане джерело в Google

Національний банк України прийняв рішення підвищити облікову ставку із 16,0% до 16,5% на фоні зростання інфляції, яка за результатами цього року може досягти 12,5% у річному вимірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови НБУ Андрія Пишного, які він сказав під час монетарного пресбрифінгу.

"Національний банк підвищий облікову ставку до 16,5%... з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань", - сказав голова Нацбанку.

Він додав, що це рішення підтримає привабливість гривневих активів та стійкість валютного ринку.

Причини рішення НБУ

Основною причиною є висока інфляція, яка посилилася через наслідки російських атак на бізненс та логістику. У вересні інфляція зросла до 10% у річному вимірі.

"За оцінками НБУ, такі ж тенденції збереглися у жовтні", - прокоментував Пишний.

НБУ підвищив прогноз інфляції за результатами 2026 року - до 12,5%, її зниження очікується лише у 2027 році (до 7,3%), коли знизиться вплив високих цін на нафту і паливо.

"Обстріли додать до інфляції 0,7%", - назвав Пишний розмір значення воєнної складової.

Нагадаємо, Нацбанк утримував значення облікової ставки з початку 2026 року до 31 липня на рівні 15%, після чого розпочався цикл підвищення. В кінці липня регулятор підвищив ставку до 15,5%, а 18 вересня – до 16%.

Збільшення облікової ставки у вересні було необхідним кроком для стримування інфляції, збереження привабливості гривневих депозитів, ситуативного послаблення попиту на валюту, пояснював в коментарі РБК-Україна віце-президент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов.

У серпні річна інфляція становила 8,1%, на осінь зявилися нові фактори для її прискорення – це атаки на енергетику, логістичні та виробничі ланцюжки компаній, говорив банкір.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Інфляція в Україні
Новини
РФ ударила по електропотягу у Дніпрі, 14 людей загинули
РФ ударила по електропотягу у Дніпрі, 14 людей загинули
Аналітика
Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою