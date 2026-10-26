Заощаджувати і мати доступ до коштів: експерт Ідея Банку розповів про особливості вкладів до запитання

Депозити - один із головних фінансових інструментів для накопичення і збереження коштів. Банки пропонують строкові вклади та гнучкі депозити з можливістю поповнення та зняття коштів.

Як побудувати депозитну стратегію, - далі у матеріалі РБК-Україна .

Вклади до запитання: як поєднати дохідність і доступ до заощаджень

В банках пропонують, окрім строкових вкладів терміном на 1, 3, 6 та 12 місяців, також вклади на вимогу, де ставка зазвичай становить 4-5% річних.

"Для ефективного фінансового планування частина заощаджень може перебувати на строкових депозитах, а частина - у вкладах до запитання. Адже саме такий підхід забезпечує баланс між доходністю та фінансовою гнучкістю", - рекомендує директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.

Депозит до запитання підходить для ефективного фінансового планування, яке передбачає доступність заощаджень.

"Навіть найвигідніший депозит не допоможе, якщо гроші знадобляться вже завтра. Тому поряд зі строковими депозитами важливу роль відіграють вклади до запитання", - зазначає експерт Ідея Банку.

Вклад до запитання є одним із найкращих інструментів для зберігання фінансової подушки безпеки.

Гнучкий вклад з можливістю поповнення та зняття коштів можна використовувати для резерву на непередбачувані витрати, накопичення на велику покупку, для тимчасового розміщення коштів перед інвестуванням або відкриттям строкового депозиту.

"Вільні кошти": які можливості пропонує Ідея Банк

Ідея Банк пропонує вклад "Вільні кошти" для клієнтів, які хочуть зберігати доступ до своїх заощаджень і водночас отримувати додатковий дохід.

Депозит дозволяє отримувати 5% річних у гривні, вільно поповнювати рахунок, частково знімати кошти та керувати вкладом онлайн через мобільний застосунок Ідея Банк O.Bank.

Відсотки виплачуються щомісяця, а гроші залишаються доступними для клієнта практично в будь-який момент.

Мінімальна сума вкладу - від 100 грн при відкритті онлайн або від 1000 грн - у відділенні.

Вклад від Ідея Банк "Вільні кошти" передбачає можливість поповнення та часткового зняття коштів. Строк розміщення - 1 місяць із автоматичною пролонгацією.

Як нараховуються відсотки та чим гнучкі депозити відрізняються від строкових

Відсотки нараховуються на фактичний залишок коштів на рахунку, а виплата здійснюється щомісяця.

Якщо протягом місяця клієнт поповнював вклад або частково використовував кошти, дохід розраховується з огляду на реальний залишок на рахунку. Завдяки цьому, вклад "Вільні кошти" залишається гнучким інструментом: гроші можуть працювати навіть тоді, коли людина активно ними користується.

Щодо ставок за вкладами до запитання, то зазвичай вони не перевищують 5% річних, тоді як за строковими ставками середня ставка у банках, залежно від строку, становить 8-16% річних.

Проте, зауважує експерт Ідея Банк, ставки за вкладами до запитання зазвичай менш чутливі до ринкових змін, ніж ставки за строковими депозитами.

Як керувати заощадженнями онлайн і коли варто перейти на строковий депозит

Завдяки вкладу на вимогу "Вільні кошти", клієнт накопичує кошти та зберігає до них вільний доступ, а якщо частина заощаджень не знадобиться найближчим часом, може легко перевести кошти на строковий депозит із вищою дохідністю.

Для клієнтів Ідея Банку відкриття та обслуговування депозитів доступне через мобільний застосунок O.Bank, що дозволяє оперативно переводити кошти між власними рахунками та депозитними продуктами без візитів до відділення.

Тому перехід із вкладу до запитання на строковий депозит є максимально простим і займає лише кілька хвилин.